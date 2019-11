E

l prior del Valle de los Caídos, monumento-basílica que mandó construir Francisco Franco para que allí lo enterraran, no entendió el mensaje de silencio con que el Vaticano apoyó retirar de allí el cadáver del dictador. Estaba desde 1975. El monje benedictino Santiago Cantera hizo de la basílica su feudo y dijo que no permitiría la entrada al templo de las autoridades. Amenaza inútil: Franco ya no está allí rodeado de los restos de 33 mil ciudadanos asesinados durante su régimen.

En el lugar donde ahora reposa el cuerpo del ‘‘Caudillo por gracia de Dios’’, Ramón Tejero, hijo del general golpista Antonio Tejero, alabó al ‘‘católico ejemplar, el humilde servidor de Cristo Redentor, y su entrega generosa y sacrificial de su ser a Dios y a España’’.

Y añadió: ‘‘Nosotros no podemos comprender la gran afrenta que algunos están haciendo con sus restos mortales, pero él lo asumiría como un sacrificio más por Dios y por España. Dichoso es Ud. Excelencia por su compasión y su entrega a los más desfavorecidos en momentos de extrema necesidad, por implantar la Justicia Social en nuestra Patria, por dar traba-jo, vivienda y sanidad a todos. Hoy lo recordamos como lo que fue en esta vida mortal, un Bienaventurado’’.