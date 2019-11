El sector automotor, acompañado del Consejo Coordinador Empresarial y la Concamin, manifestó su rechazo al acuerdo de la Cámara de Diputados en favor de la legalización de los vehículos chocolates. El tema ha provocado el caso poco común de que los coordinadores de los legisladores de Morena, Ricardo Monreal y Mario Delgado, asuman posiciones divergentes. El origen es la inclusión de un artículo transitorio en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, el décimo quinto. ¿Qué dice el artículo en cuestión? Para efectos de las obligaciones previstas en la Ley Aduanera, en un plazo máximo de ocho meses, contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que correspondan en las normas y ordenamientos aplicables, a efecto de solucionar la problemática de la posesión de vehículos importados usados localizados en territorio nacional que no hayan cumplido las obligaciones de la Ley Aduanera . El sector automotriz advierte en estas adecuaciones una amenaza a sus intereses. Este es un problema típico en el que la razón no sólo asiste a una de las partes. Circulan alrededor de 8 millones de chocolates. ¿Se los van a confiscar a sus dueños? Hay que buscar una salida inteligente y sensible.

n los sexenios pasados, algunos altos mandos militares desarrollaron una relación estrecha, incluso de negocios, con el poder económico. La Ley de Seguridad se cocinó con el aliento de los banqueros que veían en esa legislación una protección a sus intereses. Eso se cortó de tajo en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Dichos mandos militares han perdido influencia, poder… y dinero. López Obrador escogió libremente a los secretarios de la Defensa y de Marina, general Luis Cresencio Sandoval y almirante José Rafael Ojeda, respectivamente. Los seleccionó, ha mencionado, porque no son corruptos y han demostrado lealtad al pueblo mexicano. Es natural que haya inconformes. En la mañanera de ayer, el Presidente se refirió a las críticas del general Carlos Gaytán Ochoa referidas a la conducción gubernamental y las estrategias de seguridad. Es algo que respetamos , afirmó. En la democracia debe haber divergencias. La dictadura, ya lo hemos dicho, es pensamiento único . Agregó que la declaración es entendible, porque este general fue, creo, subsecretario de la Defensa con Felipe Calderón. Entonces, pues no puede estar de acuerdo con la nueva estrategia que se está aplicando, por razones obvias, pero tiene todo su derecho a expresarse . ¿Detrás de la miniconspiración se asoma el Tomandante Borolas? Es pregunta.

Los mejores directores del IMSS

El presidente López Obrador asistió ayer a la asamblea anual número 110 del IMSS. En las semanas anteriores visitó 80 hospitales, en un recorrido que lo llevó a diferentes puntos de la República. Mencionó las cuatro tareas prioritarias del instituto: 1)medicinas y materiales de curación, 2) médicos y enfermeras, 3) infraestructura y 4) basificación del personal. Luego hizo una referencia a los tres mejores directores que ha tenido el IMSS: Antonio Ortiz Mena, quien después sería el secretario de Hacienda del periodo conocido como desarrollo estabilizador; Jesús Reyes Heroles y Arsenio Farell Cubillas. Pero, añadió, el mejor será Zoé Robledo.

Ombudsman Social

Asunto: la compañía de gas

Dejaron en mi casa un sobre de la compañía de gas ENGIE y un folleto de bienvenida que indica que disfrutaré de SERV12 por un mes gratis, que inicia con la llegada de la factura por el consumo de gas. Yo no lo solicité, no estoy de acuerdo. El folleto de bienvenida indica que debo solicitar la cancelación. Es inverosímil que deba llamar para cancelar un servicio que no solicité, de no hacerlo, ENGIE da por hecho que lo acepto.

Arturo Sánchez Álvarez /CDMX

Twiteratti

¡Caaray! Tanto talento militar, táctico y estratégico desperdiciado. La Generala DD y el Estado Mayor Opinócrata, y la tropa de chayoteritos deben ya formar su ejército bajo el mando supremo del Comandante Borolas. Olvídense del narco, en 15 minutos el sargento Foxs lo extermina.

Héctor Atarrabia /@HectorAtarrabia

