La unidad reconoció no se han levantado actas por varios casos, por lo que la UNAD exhortó a la comunidad universitaria a iniciar expedientes ante las instancias correspondientes, a fin de aplicar los protocolos de atención por violencia de género.

Destacaron que un condiscípulo asegura que no ha superado el abuso sexual que sufrió dentro del campo 4, pero no presentó denuncia penal ni reclamo ante el área jurídica de la FESC por temor a ser expuesto públicamente y no lograr justicia.

En el campo 4, que tiene una matrícula de más de 13 mil alumnos, se imparten las licenciaturas de medicina veterinaria, zootecnia e ingeniería agrícola, entre otras, y cuenta con espacios para prácticas profesionales como un rancho con borregos, vacas y otros animales, y varias mujeres que laboran en el lugar afirmaron haber padecido acoso sexual.

Algunos alumnos dijeron estar preocupados, pues el municipio de Cuautitlán Izcalli tiene declaratoria de doble alerta de género por violencia y desaparición de mujeres y niñas, además de que el estado de México ocupa los primeros lugares en este fenómeno.