a imagen muy difundida de puntual regularidad, que linda con el hastío de la repetición, se fortaleció, una vez más, con la jornada electoral del 21 de octubre en Canadá. Realizada sin contratiempo alguno, resultó un ejemplo de libro de texto del funcionamiento de una democracia electoral: tras una campaña breve (cinco semanas), se recibieron los votos, se realizó el cómputo y se informó de los resultados, aceptados por todos. Fin del asunto. Elections Canada/Élections Canada debe ser una de las autoridades electorales más envidiadas del planeta. Su portal es compacto e informativo, en los dos idiomas (www.elections.ca).

Tras haber examinado la situación política y las expectativas prevalecientes hacia el inicio de la campaña –en un primer artículo publicado el 19 de septiembre–, aludo ahora a algunos de los elementos que difirieron, en cierta medida, de lo esperado, para apreciar su significado para el futuro político de Canadá.

El primero y más importante: se dejó sentir la mayor deficiencia del sistema electoral canadiense, de mayoría relativa por distrito ( first past the post). Aunque el Partido Conservador recibió el mayor número de votos (6.2 millones / 34.4 por ciento) sólo alcanzó la victoria en 121 distritos, mientras que el Liberal, con 5.9 millones (33.1 por ciento), triunfó en 157. La diferencia refleja la mayor concentración territorial del voto conservador. Son cada vez más anómalos los sistemas de votación que permiten alzarse con la victoria a un partido diferente del que recibe el mayor número de votos. No hay en Canadá, empero, presión ciudadana apreciable en favor de la reforma hacia un sistema proporcional. Por otro lado, el resultado apenas difirió de las encuestas de inicio de campaña: los conservadores obtuvieron 1.25 puntos porcentuales más y los liberales 1.9 puntos menos de lo previsto. Se confirmó otra vez el predominio de los dos partidos mayores: juntos reunieron más de dos tercios (67.5 por ciento) de los sufragios. La abstención, alta, fue de 36 por ciento.