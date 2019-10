Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 31 de octubre de 2019, p. 16

El Senado dejó pendiente para el próximo martes el nombramiento del nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya que en las dos rondas de votación que se realizaron ayer de los integrantes de la terna, la activista y fundadora de Eureka, Rosario Piedra Ibarra, logró los porcentajes más altos, pero no la mayoría calificada necesaria.

Habrá una tercera votación, y si otra vez ninguno de los tres candidatos logra las dos terceras partes de los sufragios, el dictamen se regresará a comisiones para elaborar una nueva terna, comentó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien reconoció que ha batallado mucho para construir la mayoría calificada.

Durante la sesión, Morena dejó atrás la inconformidad con la terna –en la que figuran también el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, y José de Jesús Orozco, ex magistrado electoral que avaló la elección de Felipe Calderón y cerró filas con Rosario Piedra.

Martí Batres, quien está en desacuerdo con dicha terna, expresó su respaldo público a la hija de Rosario Ibarra. En tribuna resaltó que es necesario romper con el cartabón rígido que nos han impuesto de que el titular de la CNDH debe ser un hombre, un académico con doctorados , para dar paso a una mujer que ha estado del lado de las víctimas.

“Rosario Piedra ha luchado con las organizaciones sociales; tiene todas las características necesarias para ser una excelente ombudsperson, una ombudswoman, que mucho hace falta”, destacó.

Malú Mícher (Morena) habló en contra de Orozco y Peimbert. Voy a votar en favor de Rosario Piedra. Vengo aquí en contra de los otros dos candidatos de la terna. No podría apoyar a quien avaló a un presidente espurio como Felipe Calderón, en el 2006 .