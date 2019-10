Nunca un dirigente político o religioso había hablado con tanta claridad sobre los problemas de nuestro país como el papa Francisco. Pero entonces ese mensaje no era acorde con lo que se aplicaba como política en nuestro país, por eso pasó de noche; ni en la misma Iglesia católica se destacaron esos contenidos, en los que abordó todos los temas: económico, social, político y espiritual , señaló.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a mantener el diálogo para comunicarnos, entendernos, no enfrentarnos, no vencer, sino convencer. Un diálogo ecuménico, entre todas las religiones y entre todos los seres humanos .

López Obrador también destacó la importancia de hacer valer el Estado laico con la libertad religiosa. A veces esto no se entiende bien. El Estado laico es en esencia el que puedan manifestarse todas las expresiones religiosas en absoluta libertad y que no haya una religión de Estado. Es pluralidad .

Recordó que en el pasado lo único que se hizo por los jóvenes en México fue llamarles ninis (que no estudian ni trabajan), dándoles trato despectivo y discriminatorio a quienes no podían estudiar; se les excluía, porque se impuso una política educativa donde para estudiar había que pagar colegiaturas, y la mayoría de las familias de México no tienen para eso .