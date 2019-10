En el dictamen se recordó a Morena que el derecho de autoorganización y autodeterminación no tiene un carácter ilimitado, y en el caso del listado de militantes, no se observa una motivación para establecer una fecha de corte diferente a la que indica el estatuto.

También se argumentó que el padrón de Morena no es confiable, ya que las instancias partidistas no han llevado a cabo su depuración y actualización para garantizar que se incorporen todas las personas con derecho a ello. De igual manera, se señaló que no se ha dado cumplimiento al proceso de credencialización establecido en las normas internas.

Dado lo anterior, se aprobó la revocación de la convocatoria para la elección de la dirigencia de Morena y se dejaron insubsistentes todos los actos llevados a cabo en el procedimiento electoral. Igualmente, se dejo sin efecto la decisión de que el padrón de militantes que participaría en la renovación de los órganos directivos se integre sólo con las personas que se hayan afiliado hasta el 20 de noviembre de 2017. Los magistrados dieron al Comité Ejecutivo Nacional morenista un plazo de 90 días para reponer el proceso electoral y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se le ordenó resolver a la brevedad todos los medios de impugnación intrapartidistas relativos a la conformación del padrón y a la militancia de los miembros del partido.

El proceso electoral de Morena se ha caracterizado por la rispidez de la disputa, la cancelación de asambleas distritales e incluso la existencia de actos de violencia en algunas de ellas, además de la judicialización del mismo.