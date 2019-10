César Mario Gutiérrez Priego, especialista en derecho castrense, indicó que por el equipo, los uniformes y la ausencia de protocolos militares que se observan en el video presentado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se deduce que no fue un operativo militar. Afirmó: No nos dan la certeza de que los elementos que entraron al domicilio de Ovidio hayan sido del Ejército o fuerzas especiales, porque no traen ningún distintivo que muestre que son elementos del Ejército .

Ricardo Márquez Blas, ex titular de Plataforma México, opinó que la exposición ofrecida da clara muestra de una mala planeación y ejecución y el mapa que presentaron, donde se ubica el inmueble en el que se encontraba el objetivo, permite apreciar que los círculos de seguridad tenían huecos enormes .

El profesor en seguridad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Juan Carlos Montero resaltó que el gobierno de López Obrador es el primero en reconocer que erró en la operación y así lo expresó en su cuenta de Twitter: El gobierno federal admite errores y explica sus decisiones. Hay que criticar y analizar, pero es el primer gobierno que lo hace. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ¿alguna vez admitirán sus errores?

Javier Oliva Posadas, profesor investigador en seguridad nacional de la UNAM, manifestó que falta aclarar la responsabilidad del juez que no otorgó de manera oportuna la orden que hubiera permitido culminar con éxito el operativo. Nada se ha dicho de la lealtad y respeto al estado de derecho de las fuerzas armadas, que no actuaron porque no tenían la orden judicial. Me gustaría que volteáramos a ver a ese juez, que no sabemos quién es ni cómo se llama .