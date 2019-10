Enrique Méndez, Roberto Garduño, Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 31 de octubre de 2019, p. 5

El Ejército Mexicano es institucional, no golpista, respondió el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, acerca de los planteamientos del general Carlos Gaytán Ochoa, ex subsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), de que diversas decisiones del Ejecutivo federal no convencen a todos los integrantes de las fuerzas armadas y algunos se sienten agraviados.

En el Senado, el coordinador morenista Ricardo Monreal rechazó que haya inconformidad en los cuerpos castrenses con la estrategia de combate al crimen organizado del presidente Andrés Manuel López Obrador o que exista riesgo alguno de rebeldía de los militares.

Sostuvo que lo planteado por el general Gaytán Ochoa es una expresión aislada , como algunas que surgieron luego del asesinato de (Luis Donaldo) Colosio o el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuando hablaban también de desaprobación.

El Ejército es una institución confiable que se destaca por su lealtad, su firmeza en la defensa de las instituciones y el país. No hay ningún problema , resaltó.

En tanto, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, así como el senador Damián Zepeda, del PAN, coincidieron en que no se ve división en las fuerzas armadas ni peligro de insubordinación. Manifestaron que el propio secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, ha respaldado al Ejecutivo federal.

Mancera enfatizó que uno de los pilares del Ejército es la disciplina y la obediencia al mando.