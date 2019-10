Fabiola Martínez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 31 de octubre de 2019, p. 4

Tranquilos, paren todo. ¡Ya no quiero que haya desmadres, por favor! , solicita Ovidio Guzmán a su hermano Iván Archivaldo, vía telefónica, al momento de ser detenido por el Ejército. Esa fue la cúspide del operativo preparado días antes por las fuerzas federales con el fin de cumplir la solicitud de captura con fines de extradición a Estados Unidos.

En un video difundido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre el operativo del 17 de octubre, aparece el hijo de El Chapo Guzmán con las manos en alto mientras siete militares –en la primera línea– le apuntan con armas de alto poder. Afuera del inmueble se oyen disparos. Era el comienzo del caos.

Al ofrecer detalles del operativo, el titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, describió aquella agitada tarde, incluida la operación quirúrgica del cártel de Sinaloa que cortó todos los circuitos que tenía previstos el Ejército con el fin de respaldar la operación de captura para lo cual la delincuencia empleó técnicas y armamentos militares.

Emplearon armamento automático y antiaéreo AK47, R15, lanzacohetes, lanzagranadas de 40 milímetros, ametralladoras, fusiles y lanzagranadas calibre 50 antiaéreos, chalecos, cascos tácticos y vehículos y blindaje de fábrica y artesanal , explicó.

El general sostuvo que el operativo fue exitoso porque se logró una rápida evacuación del presunto delincuente hacia el aeropuerto mediante una ruta terrestre . Sin embargo, admitió que la ruda y contundente reacción de los agresores impidió concretar el traslado.

Narró que los delincuentes ofrecieron dinero a la gente para que se les uniera e intentaron sobornar al comandante del operativo con 3 millones de dólares. Ante su negativa, él y su familia fueron amenazados de muerte.

La aprehensión de Ovidio

Sal, Ovidio, sal. Sal tranquilo , repetían los uniformados cercando el inmueble para su aprehensión.

De la puerta que da al garaje de la residencia sale primero una mujer protegiendo a quien es señalado por las autoridades de mover metanfetaminas y fentanilo a Estados Unidos . Adelante avanza un hombre que también levanta las manos en señal de rendición. Ninguno de quienes acompañaban a Ovidio Guzmán opone resistencia.

Muéstrame las manos, enseña tus manos, hermano , se oye decir a uno de los militares –después se conocería que pertenecen a un experimentado grupo de intervención e inteligencia.

Apenas se asoma Ovidio y traspasa el umbral, lo ponen contra la pared y le ordenan arrodillarse; segundos después el grito se convierte en petición; le insisten que calme a su gente, que pare la balacera.

Ovidio, con dos escapularios en el pecho, marca apresurado un número en su celular, aguardando a que le respondan, y le dice a su hermano (Iván Archivaldo): Ya paren todo, ya paren todo, ya me entregué. Ya, tranquilos, ya ni modo. Ya, díganles que se retiren. Pero ya, díganle, ya no quiero pedos. Ya no quiero que haya desmadres, por favor .

Eran las 15:17 horas (tiempo del centro) y el presidente Andrés Manuel López Obrador aún no era informado del suceso, de acuerdo con la cronología oficial. Fue notificado más de una hora después, cuando los sicarios abren fuego en distintos puntos de Culiacán y amenazan con matar a militares retenidos y a sus familias, e incluso extender la violencia a Chihuahua, Durango y Sonora.