Se actuó bien y por eso decidimos relatarlo, informar. No se va a ocultar nada. Un cuestionamiento muy insistente: ¿que por qué el secretario de Seguridad dijo primero que era un operativo de la Guardia Nacional y se encontraron con el presunto delincuente? Pues no había la información suficiente, pero aquí lo importante es que se rectificó. ¿Qué se hacía antes? Era mentira sobre mentira. No había capacidad para rectificar, la autocomplacencia.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, asumió que se trató de un operativo cuyas fallas fueron producto de una acción precipitada , pero no deberían alentar un sobredimensionamiento pues un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad .

Para entonces, López Obrador ya había advertido que sus adversarios quisieran que nos fraccionáramos, que nos dividiéramos. No es así, estamos muy unidos, trabajando de manera coordinada y poniendo por delante el interés general en este asunto tan delicado que es garantizar la paz .

Los acusó de tener una mentalidad autoritaria: “piensan que es con la ley del Talión, el que a hierro mata, a hierro muere, o el ojo por ojo o diente por diente, que es la guerra la opción, la alternativa. No, la guerra no es opción. Esto no significa que vamos a incumplir con la ley, esto no significa que va a haber impunidad. No hay impunidad para delincuentes ni para delincuentes de la llamada delincuencia organizada.

En tanto, Durazo Montaño admitió que hubo una primera versión equivocada que se difundió sobre este evento a partir de la información con la que hasta ese momento contaba el gabinete de seguridad –aunque su afirmación contrastó con la descripción de las acciones preparatorias que ayer reportó la Secretaría de la Defensa Nacional– y con toda transparencia y honestidad fue corregida en la medida en que fuimos recibiendo información que representaba la realidad de los acontecimientos .

Sostuvo que en la decisión de retirarse del inmueble ya controlado en el que se encontraba el presunto delincuente, privó una razón que, de tan profunda, se convierte en razón de Estado: la salvaguarda de la vida e integridad física de aquellos que no figuraban como beligerantes . Admitió que siempre hay posibilidad de que un operativo de estas características salga mal.

El titular de la SSPC aseveró que pudo haberse convertido en un episodio de guerra con un derramamiento de sangre inocente pero, instruidos por el Presidente antes de viajar ese día a Oaxaca, se determinó privilegiar el retorno a la paz.

“Ninguna organización delictiva, por más pertrechada que esté, es más poderosa que el Estado mexicano en términos bélicos. En Culiacán habría sido fácil recurrir a un combate de exterminio sin cuartel, sin respeto a las garantías individuales y al final de cuentas habríamos ganado, pero ¿a qué costo? ¿De qué sirvió la guerra contra el narco y tanta muerte y tanto dolor de sexenios anteriores si las organizaciones delictivas proliferaron y se fortalecieron?”