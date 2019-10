La lucha en el organismo plantea, de momento, dos opciones: la elección por la militancia en asambleas y urnas, y la encuesta. Como ya es costumbre, la autoridad electoral empeora las cosas; su decisión, que probablemente pretendía castigar los escándalos y el desorden en ese partido, lo que ha hecho es alentarlos, porque la medida anuncia que la militancia es ingobernable, que entre ellos no es posible llegar a acuerdos y que están dispuestos a no respetar ninguna regla para hacer triunfar sus intereses, y por tanto, antes que aceptar una ruta democrática prefieren ir por una encuesta en la que se pueda medir, por ejemplo, el poder económico de cada grupo.

No hay muchos datos que puedan explicarnos qué cosa es Morena. Hasta ahora el liderazgo en el organismo no ha hecho mucho para darle una identidad ideológica a ese partido, y por tanto la guerra desatada no es por el rumbo que pueda tomar, sino por los intereses que se protegen desde un lado y otro. Se entiende que la falta de una ruta clara sirve para que el organismo se vaya acomodando a los requerimientos del país, pero parece que no hay banderas en Morena, es decir, su idea, su identidad. Pero eso, a la gente que pelea la dirección del partido nada le importa.

De pasadita

Como se verá, la crisis va más allá de los muros de Morena. En el Congreso de la ciudad los problemas entre tribus han puesto veneno a la Cuarta Transformación. Una nueva corriente nacida de los tropiezos y los caprichos de las tribus que dirigen Valentina Batres, por un lado, y José Luis Rodríguez, por otro, han puesto en riesgo el trabajo legislativo, que en la ciudad depende, casi en su totalidad, de Morena. El PAN sólo vocifera, el PRI sobrevive con dificultad y el PRD jala aire de donde sea, pero se le ha olvidado respirar.

Para entender qué tan profunda es la división debemos poner en claro que la nueva corriente buscará impedir que caprichos e intereses se impongan sobre las urgencia de la ciudad y los proyectos con los que el gobierno piensa cambiar el rostro de la capital del país, cuando menos en lo que a honestidad se refiere. La diferencia será un asunto en el que insistiremos.

ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx • ciudadangel@hotmail.com