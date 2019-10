E

s particularmente positiva la disposición del Presidente para dar amplia y detallada información respecto de lo sucedido el jueves culichi en que uno de los hijos del narcotraficante más famoso del país fue detenido y luego liberado. En la conferencia mañanera de prensa hubo videos, cronología y explicaciones de viva voz por parte de algunos de los integrantes del gabinete federal de seguridad. La apertura informativa del obradorismo en un tema tan delicado ha contrastado con la cerrazón y manipulación practicadas por administraciones anteriores, obstinadas éstas en encubrir y acallar.

Como el propio secretario Alfonso Durazo lo planteó en la citada conferencia matutina, es inocultable el hecho de que hubo errores en la ejecución del plan de captura de Ovidio Guzmán López, aunque defendió, como era natural, la estrategia gubernamental en general. La abundancia de información ha hecho, a la vez, que haya un escrutinio social (en otras ocasiones impensable) deseoso de encontrar satisfacción ante dudas y preguntas operativas. Resulta desolador confirmar la increíble capacidad de enredo procesal entre fuerzas de élite y la impresionante respuesta de un cártel que, en efecto, no podrá tener la fuerza de combate del Estado mexicano pero, en su terreno y en sus términos, doblegó a las autoridades constituidas.

Coincidiendo, como una amplia franja social lo hace, en la importancia de preservar vidas e impedir que una confrontación de ese calibre afectara a población no inmiscuida en la batalla, el informe del culiacanazo constituye una especie de acta notarial respecto del enorme poder del crimen organizado y la ineficaz o cuando menos dispersa capacidad de respuesta de los gobiernos, sobre todo el federal. No es, ni remotamente, que se abogue por una opción de exterminio o un ahogamiento en sangre de esa insurrección del cártel sinaloense, pero no basta con informar y condolerse de ciertas pifias. El manejo de un tema tan candente, como quedó demostrado, no fue bien realizado por mandos superiores, civiles o militares, y el Estado o, más concretamente, el gobierno federal, exhibió carencias y tropiezos que no deben quedar sólo en una exhibición videográfica y declarativa que es plausible, pero insuficiente.