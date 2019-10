osario Piedra Ibarra dice que hasta ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido una institución nula e ineficaz. Fue una instancia más de simulación para creer que en nuestro país se respetaban los derechos humanos, era para engañar a la población . Rosario es candidata a la presidencia de la CNDH. Afirma que de ser electa garantizará la autonomía del organismo y no se someterá ante ningún poder. Es hija de doña Rosario Ibarra, designada para recibir la medalla Belisario Domínguez este año. Sin embargo, la dejó en custodia del presidente López Obrador hasta que le sea devuelta junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añorados hijos y familiares, y con la certeza de que la justicia anhelada por fin nos ha cubierto con velo protector . El Senado aplazó para el próximo martes el nombramiento de la presidenta de la comisión, ya que en dos ocasiones Rosario logró la votación más alta, pero no la mayoría calificada necesaria. Hay otros dos candidatos: el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, y José de Jesús Orozco, ex magistrado electoral que avaló la elección fraudulenta de Felipe Calderón.

Ombudsman social

Asunto: no le devuelven impuestos

En abril pasado presenté mi declaración anual al SAT dentro de las fechas para personas físicas. Sin embargo, tal parece que El jefe Diego Fernández de Cevallos se ha beneficiado, pero el resto de la población no. Me han hecho cansado mi trámite y ya casi termina 2019 sin que hasta la fecha me hagan mi devolución. Y así ya llevo seis meses esperando la devolución de la 4T. En la administración pasada me hacían mi devolución a los 20 días posteriores al ingreso de mi declaración a nual.

Q.F.B. Cecilia Utrilla / CDMX

R: Vamos a hacer llegar su mensaje a la oficina de la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat

Twiteratti

En la #LeyDeIngresos2020 vamos a mantener la reserva respecto de los autos chocolates. Estamos pidiendo que se aplique la ley aduanera. Es falso que estemos impulsando una medida irresponsable. Reconocemos que tenemos un problema y no nos quedaremos con los ojos cerrados.

@mario_delgado

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Foro: elforomexico.com/encuestas/

Correo: galvanochoa@gmail.com