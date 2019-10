▲ ¡Infames, canallas! , estalló el presidente Jair Bolsonaro contra la cadena Tv Globo, a la cual amenazó con no renovar la concesión en 2022. Foto Afp

Según el Jornal Nacional, el portero explicó que fue el señor Jair quien autorizó el ingreso, aunque eso no sería posible ya que, según indica el informe de la investigación, existen registros de que Bolsonaro estuvo ese día en la Cámara de Diputados en Brasilia, como él mismo recordó en su video.

El informe cita el testimonio de un portero del complejo que afirmó igualmente que siguió por la cámara de seguridad al vehículo, que en realidad se dirigió a la casa 65, de otro residente, pues Bolsonaro vivía en el 58. El visitante es el ex policía Ronnie Lessa, acusado de ser el autor de los disparos contra Franco y a su chofer, Anderson Gomes.

En el video, de casi 24 minutos, Bolsonaro manotea, se pone los lentes, los tira, grita, se le corta el habla y trata de recuperar la calma. Finalmente, amenaza con no renovar la concesión de la importante cadena brasileña en 2022.

¡Ustedes, Tv Globo, todo el tiempo hacen un infierno mi vida, mierda! Ahora querer vincularme a la muerte de Marielle. ¡Infames, canallas! No va a funcionar, no tengo motivo para matar a nadie en Río de Janeiro , gritó fuera de quicio el mandatario durante una transmisión en vivo para redes sociales realizada casi a las 4 de la mañana de ayer desde Arabia Saudita, donde concluye una gira por Asia y Medio Oriente.

La investigación del caso Marielle está en manos de la justicia del estado de Río de Janeiro, pero según Tv Globo la mera mención del nombre de jefe de Estado debería determinar la transferencia del expediente al Supremo Tribunal Federal.

Bolsonaro afirmó que la cadena practica un periodismo podrido y sin escrúpulos con el presunto fin de sacarlo del poder.

¿Cuál es la intención de Tv Globo para hacer eso? Estamos viendo los problemas en Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, Perú. ¿Será que la televisora quiere crear una narrativa para que yo renuncie? ¿O para que el pueblo salga a las calles para pedir mi destitución? , cuestionó el mandatario neofacista, quien insistió en que podría no renovar la concesión de la televisora.

La cadena respondió en un comunicado leído por una de sus principales reporteras que no comete vilezas ni canalladas . Lamentó que el presidente revele desconocer la misión del periodismo de calidad y use términos injustos para insultar a aquellos que no hacen otra cosa que informar con precisión al público brasileño , y destacó que siempre ha cumplido con todos los requisitos para la concesión.

Bolsonaro también descargó su furia contra el gobernador de Río, Wilson Witzel, quien según la revista Veja facilitó la filtración de la investigación que transcurre bajo secreto de sumario.

Wetzel respondió que rechaza la práctica de filtraciones a la prensa.

En tanto, la fiscal Simone Sibilo negó que el implicado en el asesinato de Franco hubiera pedido visitar a Bolsonaro el día del crimen, contrario a lo afirmado por el portero, al tiempo que el ministro de Justicia, Sergio Moro, pidió al fiscal general que investigue la declaración del portero e insinuó que podría haber dado un falso testimonio.