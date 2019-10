Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 31 de octubre de 2019, p. 24

Presuntos actos de corrupción, compras a sobrecosto y una obra que se tenía pensado entregar en 2017, pero será hasta 2022 que se concluya, dieron pie a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abriera 27 investigaciones sobre el Tren México-Toluca.

Al comparecer en la Cámara de Diputados, Javier Jimenez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), acusó que se adquirieron 30 trenes, 16 de más para una obra que sólo requería 14, respondió a Yolanda Guerrero, de Morena.

A ello se suman licitaciones sin proyecto ejecutivo, pagos a sobreprecio por derechos de vía que no se han resuelto y una estructura para un tren rápido, cuando dicho vehículo no lo será. De los 27 procedimientos en la ASF, 15 ya se concluyeron y 12 están en proceso. A la par, hay 15 procedimientos en la Función Pública contra los responsables de dicha obra, agregó. Al encontrarla con 75 por ciento de avance era absurdo no seguirla , explicó.