Jueves 31 de octubre de 2019, p. a10

Las Vegas. Al llegar a Las Vegas el martes, Saúl Canelo Álvarez hizo su primer desplante de seguridad. Dijo ante el apoyo incondicional de los aficionados que no le preocupaban sus detractores. Ellos nunca me apoyarán, pero me verán toda la vida , soltó ante la entrega de los seguidores.

Este miércoles, retomó el tema de quienes lo critican, y agregó que prefiere no darles importancia pues sólo aportan mala vibra .

Muchos no nos dan el crédito que merecemos, a mí y a mis entrenadores , señaló Canelo; pero yo me siento el mejor y creo que mi entrenador también es el mejor del mundo; si no nos reconocen, no me importa .

En la conferencia previa a su combate del sábado ante el ruso Serguei Kovalev, campeón semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el mexicano asumirá el riesgo de pelear dos divisiones arriba de la que acostumbra.

Parco, a veces un tanto soberbio en sus respuestas, Canelo repitió lo que dijo desde que asumió este reto para sumar un nuevo cinturón a los que ha conquistado, el superwélter, medio y supermedio.

No hay ninguna emoción especial , afirmó; la pelea ya está aquí y yo vine a hacer historia. Me da lo mismo donde sea el combate, pero es verdad que es agradable pelear en un lugar donde ya he estado .

Aunque algunos han relativizado ese riesgo al mencionar los 36 años que tiene Kovalev, el pelirrojo recuerda que está subiendo dos divisiones, hasta la del campeón ruso, por lo que tiene más riesgo su apuesta.

Me siento cómodo porque no tengo que batallar para dar el peso ni deshidratarme , señaló Canelo, pero en realidad estoy dando ventaja, porque me estoy metiendo en el territorio de Kovalev, en su zona de confort. Elegí pelear contra él, porque es el mejor en su división; lo escogimos para hacer historia al pelear contra uno de los mejores .

Eddy Reynoso, entrenador del pelirrojo, no titubeo al afirmar que está en camino de convertirse no en uno de los mejores que han salido de México, sino en el mejor.