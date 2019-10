Ericka Montaño Garfias

Periódico La Jornada

Jueves 31 de octubre de 2019, p. 5

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (Filij), con Corea como país invitado, se desarrollará del 8 al 18 de noviembre en la Ciudad de México y en la sede alterna, en Mérida, Yucatán, del 2 al 10 de ese mes.

La edición 39 de ese encuentro editorial se realizará después de la polémica por la decisión de regresarla a las instalaciones del Centro Nacional de las Artes (Cenart), luego de que por tres años se efectuó en el Parque Bicentenario, así como la reducción de presupuesto y el número de autores y especialistas internacionales.

La polémica respecto de la Filij de este año se desató luego de que el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, señaló el ‘‘dispendio y derroche” que había en la organización de la feria en materia de presupuesto. En una entrevista publicada en estas páginas, el pasado mayo, el escritor sostuvo:

‘‘Me preguntaron, ‘¿por qué el derroche?’ Dije: ‘por ineptos’. Debí ser más suave, decir: ‘vaya usted a saber por qué’; pero no se me da la suavidad en el uso del adjetivo”, y reconoció que la Filij ‘‘ha sido muy exitosa y muy brillante”, aunque el problema es que ‘‘nos topamos con que la anterior Filij se hizo con un costo de 42 millones de pesos sin tomar en cuenta lo que gastó el FCE, sólo del lado de la Dirección General de Publicaciones y es insostenible, es tres veces el Zócalo, es de locos. Es hacer ferias de países ricos en países que no lo son; hay que ajustar número de invitados, de boletos de avión, patrocinios, y en principio tuvimos que ajustar lo más obvio, que es el lugar”, en referencia al Parque Bicentenario en Azcapotzalco, cuyas instalaciones se rentaban (La Jornada, 17/5/19).