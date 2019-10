Una aseveración, la segunda, que compartirían Perón, Fidel, Chávez, los Kirchner o Andrés Manuel. En particular, la dama que en mayo pasado, con insuperable maestría cantó jaque , y en los comicios presidenciales del domingo dio mate a Macri, quien se creía el rey de la política argentina. Cristina, of course.

En efecto, millares durmiendo en las calles de la hermosa ciudad, 40 por ciento de pobreza, hambre, desempleo de dos dígitos, ruina de los pequeños y medianos empresarios, endeudamiento feroz en lo que resta del siglo.

Flagelos que Alberto piensa resolver, y esperanzado en que el Fondo Monetario Internacional (FMI) entienda la megacrisis que ha dibujado una gran interrogante en el futuro de los argentinos. Empezando por el saqueo de las reservas del Banco Central, que en los últimos meses trató, sin éxito, de contener la corrida cambiaria: 22 mil 400 millones de dólares.

“Mirá, Pepe –comentó D’Elía–, tenemos que ganar: sin Cristina no se puede, sólo con ella no alcanza” (frase de Alberto). De modo que a mi regreso a México, aproveché que Alberto andaba en la Feria del Libro de Guadalajara y, vía wasap, intercambié unas pocas palabras con él. Decidí no hacer la entrevista. Confieso que el operador no me suscitaba lo mismo que Kiciloff o Cristina. Meses después regresé a esta ciudad y, nuevamente, me puse en contacto recordándole a nuestro amigo común.

No respondió. Para entonces, la justicia macrista había vuelto a meter en la cárcel a D’Elía, y allí sigue junto con el ex vicepresidente Amado Boudou, el diputado Julio de Vido, y la dirigente social Milagro Sala, a quienes en la noche de la victoria, nadie del Frente de Todos les envió una sola palabra de solidaridad. Aunque Alberto pidió –faltaba más– por la libertad de Lula, “…un hombre extraordinario que está injustamente preso desde hace un año y medio”.

Por consiguiente, y tratándose de un personaje al que acabo de votar (soy políticamente disciplinado), me resigné a leer su libro Pensado y escrito (Ediciones B, Buenos Aires, 2010). Tuve que hacer un esfuerzo. Plagado de lugares comunes sobre los ideales de la democracia y la socialdemocracia, el libro es una compilación de artículos de la coyuntura nacional y mundial, publicados entre junio de 2009 y febrero de 2010.

Lo interesante es que el propio autor se ha negado a reditar el libro. ¿A causa de qué? Es simple: hombre culto, formado, pragmático, Alberto Fernández sabe que sus páginas revelan el inconfesado deseo progre y burgués, para que el mayor movimiento de masas de la Argentina nacional y popular se convierta en una suerte de liberalismo progresista peronista .

Algo que el peronismo nunca fue. En todo caso, cualquier cosa iba ser buena para terminar con Mauricio Macri y su pandilla de mafiosos.