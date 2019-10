Fernando Camacho y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de octubre de 2019, p. 17

El diálogo entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no fue el mejor, porque el titular del Ejecutivo utilizó calificativos excesivos contra el organismo, que estuvieron basados, quiero pensar , en la desinformación, expresó el ombudsman Luis Raúl González Pérez.

Esos ataques, más que afectarlo a él, han dañado el diálogo entre las instituciones y, sobre todo, a las víctimas, detalló en entrevista con La Jornada, en la cual hizo un balance de su gestión, que está a unos días de concluir.

En la charla, consideró que las tensiones no se han dado únicamente con la actual administración federal. Las tuvo también con Enrique Peña Nieto, y sortearlas ha sido parte importante de las tres décadas de historia de la comisión, debido a que los presidentes no han entendido que el ombudsman no es un adversario , sino que su papel es coadyuvar en la solución de los problemas y ser incómodo cuando haya violaciones a los derechos humanos.

El noviembre de 2014, González Pérez fue designado por el Senado para encabezar la CNDH. Al tomar posesión del cargo, aseveró que no buscaría la relección a fin de no politizar su labor. Hace unos días, algunos representantes de la sociedad civil y la academia lo animaron a cambiar esa postura; sin embargo, refrendó su compromiso inicial y decidió no participar en el nuevo proceso. En la entrevista, señaló que la áspera relación con el Ejecutivo federal fue un elemento más para tomar esa decisión y con ello abrir paso a una nueva etapa de diálogo.

–¿Cuál sería el balance de su gestión?

–Es una comisión más visible, que pudo ejercer su autonomía e independencia frente a dos gobiernos, pudo retomar el diálogo con organizaciones civiles y estrechar la interacción con los organismos internacionales. Le apostamos a la prevención, buscamos incrementar el nivel de fundamentación de las recomendaciones y estar siempre del lado de las víctimas. Nos vamos con la conciencia tranquila por haber hecho el mejor esfuerzo. Esto no quiere decir que nos sintamos satisfechos, porque los desafíos son enormes, y la crisis de derechos humanos que se viene arrastrando desde hace años es lacerante.

–Si usted no fuera el titular de la comisión, ¿qué críticas le haría al trabajo de la CNDH?

–Como toda institución, la CNDH es perfectible y tiene que mejorar, [pero] los asuntos que ingresan al organismo son cada vez más complejos y esto hace que la institución se tenga que replantear parte de sus procesos para buscar ser más oportunos. Quien me sustituya deberá revisarlos, porque a veces el día a día lo consume a uno. En estos cinco años, se recibieron 22 mil 373 expedientes, 20.7 por ciento más que la administración anterior, y 85 por ciento más que la ulterior.

–Una de las críticas es la tardanza de las recomendaciones, pero la de las estancias infantiles salió rápido y se dice que para atacar uno de los programas del nuevo gobierno. ¿Fue político?

–La chamba de la CNDH es como la del cohetero: siempre le chiflan, lo hagas de una u otra manera. En el caso de las estancias infantiles había 5 mil madres quejosas. La CNDH no es política, sólo responde a la forma en que integra sus expedientes, al trabajo de las visitadurías, nunca estamos en función de tiempos. Es una labor institucional, no hay que llevarla a los planos personales.

–Otra de las críticas fue la acción de inconstitucionalidad que presentó por la ley de salarios. ¿Utilizó a la CNDH para litigar un asunto de carácter personal y defender su sueldo [154 mil pesos, de acuerdo al Manual de Percepciones de Servidores Públicos de la CNDH para 2019]?