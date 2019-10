El ex rector es señalado en el desvío de recursos públicos a empresas fachada por medio de contratos otorgados durante la gestión de Rosario Robles al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entre 2012 y 2018, conocido como la Estafa maestra.

Un juez de distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, otorgó una suspensión provisional a Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), contra actos privativos de libertad, como podría ser alguna orden de aprehensión, citación, localización o presentación, y le fijó una garantía de 23 mil pesos para conservar vigente el recurso.

De acuerdo con los 25 dictámenes técnicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentados por la Fiscalía General de la República como dato de prueba en la audiencia de vinculación a proceso de Robles, se relacionan con la firma de contratos y convenios que ex funcionarios de la extinta Sedesol y Sedatu firmaron con universidades estatales y politécnicas, así como con entes públicos, donde figuran nombres de ex rectores, como el de Vera Jiménez en tres contratos que supuestamente firmó con Emilio Zebadúa, entonces oficial mayor de Sedesol, por 675 millones de pesos, y uno más con Sonia Angélica Zaragoza González, ex directora general de procesos y estructura de la misma secretaría, por 22 millones 462 mil 182 pesos.