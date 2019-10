Fue una larga conferencia, en la que se pronunció por la eliminación del fuero para poder juzgar al presidente en funciones, respaldó la iniciativa para reducir 50 por ciento las prerrogativas de los partidos políticos y reivindicó la legitimidad de la reforma laboral bajo la premisa de que impulsa la democracia sindical y pone fin al charrismo. Incluso, afirmó que no tiene conocimiento de que haya alguna denuncia en curso contra el ex secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza.

Al abundar en torno a las posturas anunciadas por algunas aerolíneas, insistió en sus críticas a las deliberadas acciones efectuadas en el pasado para saturar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como el cierre del de Toluca para justificar el negocio que tenían armado. Anunció que ya no se autorizarán nuevos vuelos operados desde la terminal capitalina.

“También se debe ir aceptando poco a poco –porque es un proceso– que no puede haber un interés particular, por legítimo que sea, por encima del nacional. Antes los intereses de grupos eran los que se imponían, ahora ya no es así, por poderosos que sean; es el interés general, es de la nación, el que prevalece”, dijo.

A los cuestionamientos sobre el caudal de recursos promovidos por centrales obreras oficialistas para objetar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reforma laboral, López Obrador advirtió que hay una realidad nacional donde ya no puede haber sindicatos blancos: no se puede imponer dirigentes, no hay gremios de Estado; el gobierno no tiene líderes predilectos, debe haber libertad, democracia sindical .

Celebró la llegada de la democracia a los sindicatos, ejemplificando con el caso de los petroleros, quienes debían votar acreditándose con su credencial, no había voto secreto. Consideró que si bien son dirigentes sindicales quienes han promovido recursos legales contra la reforma, no son todos, pues otros han respaldado las modificaciones para que haya democracia en los gremios.