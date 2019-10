De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de octubre de 2019, p. 11

Ante las distintas versiones sobre la situación jurídica y la permanencia en el país del ex dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que la Fiscalía General de la República tiene en curso dos investigaciones en su contra, además de que la Unidad de Inteligencia Financiera mantiene otra indagatoria abierta.