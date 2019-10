Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de octubre de 2019, p. 11

Después de más de dos horas de acalorada discusión, en comisiones el Senado aprobó que Rosario Piedra Ibarra, Arturo Peimbert Calvo y José de Jesús Orozco Henríquez, conformen la terna, de la que hoy se elegirá al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Rosario Piedra Ibarra es activista, fundadora junto con su mamá Rosario Ibarra del Comité Eureka. Arturo de Jesús Peimbert Calvo, tiene una larga trayectoria en derechos humanos, que incluye su desempeño como Defensor del Pueblo en Oaxaca durante los pasados siete años y, José de Jesús Orozco fue presidente de la CIDH en dos ocasiones, y antes ocupó el cargo de magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tuvo a su cargo la calificación del proceso electoral de 2006 en el que ese tribunal avaló el triunfo de Felipe Calderón. Es por ello que los legisladores de Morena no lo avalan. Sin embargo, el PAN exigió que se le incluyera en la terna, pero ayer Malú Mícher advirtió que por ningún motivo lo apoyaría.

Durante la reunión de ayer uno de los más cuestionados, tanto por Álvarez Icaza, como por las senadoras de Morena, Citlalli Hernández y Malú Mícher, fue Arturo Peimbert. Se argumentó que organizaciones feministas y de la sociedad civil de Oaxaca lo acusan de actuar con negligencia en el caso de indígenas y de encubrir al gobierno de Oaxaca en violaciones a derechos humanos.

Álvarez Icaza mostró un documento en el que se da cuenta de que no otorgó medidas cautelares a defensores y a indígenas durante los siete años en que fue ombudsman en Oaxaca. Los cuestionamientos continuaban hasta que el senador del PVEM Raúl Bolaños Cacho advirtió que el documento aludido lo envió quien contendió con él para el cargo de Defensor del Pueblo Oaxaqueño y advirtió que no era ético que hasta último momento se conociera el escrito, cuando el aludido ya no podía responder.