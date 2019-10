El Presidente confió en el éxito del programa, con las particularidades del problema y la solución en México, pero también al garantizar a los jóvenes el derecho al trabajo y la educación. “Esto para que no se diga: ‘¿y qué voy a hacer si no tengo opciones, si no tengo alternativas?’ Sí hay alternativas, no es la única opción trabajar como halcón, ser enganchado para estar al servicio de la delincuencia. Hay formas de trabajar”, aseguró.

Convocó a los especialistas con el fin de evaluar las acciones y hacer un corte dentro de un año.

Tanto en la conferencia de prensa como en el acto en el patio de Palacio Nacional, donde ponderó la colaboración de la sociedad civil, el mandatario estuvo acompañado por funcionarios de la Secretaría de Salud, quienes alertaron de la insuficiente estructura para la atención de las adicciones y sus efectos colaterales.

La capacidad instalada del sistema nacional de salud como estaba y como aún sigue estando es muy limitada , sostuvo Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Indicó que hay 45 centros integrales de salud mental en el país y para la atención de adicciones, poco más de 300 unidades, más casi 100 CIJ, así como tres hospitales siquiátricos federales. Pero toda esa capacidad está dispersa y con graves restricciones de presupuesto y de profesionalización, con lo cual se vuelve imposible atender la epidemia de salud mental y de adicciones, subrayó.

En los años 80, México pasó de ser país de tránsito a consumidor de drogas, pero lo más grave es el cambio a sustancias de alto impacto cuyo consumo no ha llegado ni siquiera a estabilizarse, pese a que están asociadas con trastornos emocionales, mentales y sociales, dijo López-Gatell.

Las adicciones y la violencia son la primera causa de muerte en los jóvenes.

Es por ello, añadió, que la realidad demanda una estrategia integral, más allá del combate al tráfico de sustancias.