Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de octubre de 2019, p. 4

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, sostuvo una reunión a puerta cerrada con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado durante la cual reconoció que el operativo de Culiacán fue fallido. Sin embargo, solicitó que no se equipare con toda la estrategia contra la violencia y la inseguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En tanto, en la tribuna del Senado el PRI protestó por la decisión de Morena de posponer la comparecencia ante el pleno de Durazo Montaño, quien debió presentarse ayer ante esa cámara del Congreso y prefirió reunirse en privado con los coordinadores.

En el encuentro privado, los coordinadores de PRI, PAN, PRD, PT y MC manifestaron a Durazo Montaño que esperan su comparecencia y expresaron sus dudas acerca de los hechos del pasado día 17 en Culiacán, Sinaloa, cuando se dejó en libertad a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, preso en Estados Unidos.

De acuerdo con versiones de algunos asistentes, Durazo Montaño explicó que nunca se detuvo a Ovidio Guzmán, porque siempre se mantuvo dentro de la casa, que sí fue rodeada, pero no llegó la orden de cateo.

Y no llegó, explicó, porque no querían que hubiera filtraciones y por ello no se solicitó antes.