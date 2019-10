… para que calmen sus nervios los corruptos. Se van del país creyendo que no los alcanzará el brazo de la justicia pero el día que menos esperan les cae encima. Atendiendo una petición de la Fiscalía General de la República, autoridades del Reino Unido detuvieron ayer en Londres a Karime Macías, la esposa de Javier Duarte. La FGR solicitó su extradición por un presunto fraude de más de 100 millones de pesos. Karime quedó en libertad mediante el pago de una fianza de 150 mil libras (más de 3 millones de pesos) mientras se ventila el juicio de extradición, pero en su momento será enviada a una prisión mexicana. No esperaban este final Karime y Javier en los días de vino y rosas que vivieron en Veracruz: ambos tras las rejas. Por otro lado, la Fiscalía General a cargo de Alejandro Gertz Manero entregó a las autoridades de Estados Unidos a Jorge Juan Torres López, ex gobernador interino de Coahuila durante 2011, cuando sustituyó a Humberto Moreira. Tiene un expediente en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas.

hina es el país que consume más cerveza del mundo. De las 10 marcas más vendidas en el planeta, cuatro son chinas: Tsingtao, Yanjing, Harbin y el líder mundial, Snow, que vende más de 100 millones de hectolitros cada año, de acuerdo con la publicación especializada Thebeertimes: La marca Corona continúa creciendo rápidamente en el segmento súper premium en China, donde recientemente se convirtió en la marca de cerveza importada número uno , dijo Carlos Brito, CEO de AB InBev, en conferencia con analistas tras presentar los resultados financieros de la empresa en 2018. Sería lógico que aumentara su producción en nuestro país destinada a la exportación. Pero no. La compañía decidió llevarse la producción a China. Los chinos tomarán Colona, no Corona. Grupo Modelo –el fabricante de la cerveza– fue vendido a la compañía internacional en 2013 por 20 mil millones de dólares. Resultó una operación cuestionada porque pasó a dominio extranjero una de las marcas más apreciadas de los mexicanos. Además, algunos de los socios se resistían a pagar impuestos. Recientemente se ha presentado otro problema, en Mexicali. Una de las empresas asociadas del grupo, Constellation Brands, está enfrentando la oposición de grupos ciudadanos que protestan porque consumirá demasiada agua y escasea en la región. El presidente López Obrador ha ofrecido revisar el expediente. La pregunta es si la poderosa compañía cervecera se está llevando a China una parte de la producción como desquite.

El final del fuero presidencial

Si el artículo 108 de la Constitución hubiera sido reformado años atrás, probablemente habrían sido enjuiciados Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Juraron cumplir la Constitución y si no lo hicieran, la nación se los demandaría, pero sólo fue una fórmula sin aplicación. Ayer la Cámara de Diputados llevó a cabo la reforma –por iniciativa de López Obrador– para que el Presidente pueda ser juzgado, además de traición a la patria, por actos de corrupción, delitos electorales y una larga lista de los que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Ombudsman social

Asunto: Esos verificentros

Hace poco compré un auto de segunda mano. Me tocó verificar y acudí a Excelencia Refaccionaria Ave Fénix. Me impresionó la manera en la que revolucionan los vehículos; cuando le tocó al mío se dieron vuelo. De regreso a casa me apareció un mensaje que indicaba que el sistema de turbo había sufrido una avería. El mecánico encontró el refrigerante como atole y me dijo que se había quemado por sobrecalentamiento una pieza que equilibra la temperatura. La próxima verificación la tengo hasta diciembre, y aunque todavía no reparo el daño, ya me está dando miedo llevarlo. Tendré que hacer cochinito para comprar la pieza cada medio año.

Armando Burciaga/ Ciudad de México

R: La mayoría de los verificentros siguen haciendo lo que quieren. Y no han dejado de morder.

Twiteratti

Hoy avanzamos en un tema trascendental: se aprobó en comisiones reducir el dinero a los partidos políticos. PAN, PRI, MC, PT y PRD votaron en contra. Necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía para que exijan a sus diputados aprobar esta iniciativa. #MenosDineroMásDemocracia

