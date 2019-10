Vindman –vestido en su uniforme formal con medallas y condecoraciones que incluyen el Corazón Púrpura por ser herido en combate en Irak– declaró (según su texto preparado) que esa llamada lo alarmó a tal grado que lo reportó de inmediato al abogado principal del NSC, explicando que no me parecía apropiado que un gobierno extranjero investigara a un ciudadano estadunidense, y me preocuparon las implicaciones para el apoyo de Ucrania del gobierno estadunidense que podrían llegar a minar la seguridad nacional de Estados Unidos .

Soy un patriota, y es mi deber sagrado y mi honor avanzar y defender nuestro país, sin importar partido o política , declaró Vindman.

Mientras llegaba el testigo al Capitolio, Trump tuiteó que Vindman era otro nunca trumpista (en referencia a burócratas de carrera y republicanos que percibe que no son leales a él), y poco más tarde, por enésima ocasión calificó el proceso de una cacería de brujas y su vocera reiteró que es una farsa .

Fase pública

Los legisladores demócratas que encabezan la investigación al presidente en la cámara baja presentaron ayer una resolución estableciendo los parámetros de la fase pública de este proceso, realizado hasta ahora a puerta cerrada.

Después del intenso ataque republicano condenando el manejo a puerta cerrada del proceso, la resolución elaborada por los demócratas encarga al Comité de Inteligencia encabezar las próximas audiencias públicas y elaborar un informe público.

El Comité Judicial sería el encargado de evaluar ese informe y realizar sus propias audiencias, donde por primera vez a un abogado de Trump le sería permitido participar. Ese comité estará encargado de formular cargos formales (llamados “artículos de impeachment”) contra el presidente. Además, según esta propuesta, las transcripciones de las audiencias privadas serían también hechas públicas. Esta resolución podría ser sometida a voto esta misma semana.

Los jefes de los hasta ahora comités encargados de la investigación informaron ayer que ya cuentan con evidencia que sustenta acusaciones de que Trump abusó de su poder al usar múltiples palancas del gobierno para presionar a un país extranjero para interferir en la elección de 2020 .

Si el pleno de la Cámara de Representantes aprueba los cargos, eso detonaría un juicio político en el Senado (el cual ahora está bajo control republicano) para determinar si el presidente debe ser destituido o no.