En ese nosocomio se determinó que no era posible atenderlo, que sería conveniente hacer el traslado a un hospital de alta especialidad, como el de Ixtapaluca y se acuerda llevarlo en ambulancia , agregó.

“El chofer logra retomar el control y traslada en el mismo vehículo tanto al presidente municipal Francisco Tenorio como a su secretario particular, Carlos Alberto, al hospital Fernando Quiroz, en Valle de Chalco.

Allí, el joven de gorra verde, sudadera gris y pantalón de mezclilla, pidió que lo llevaran por una calle paralela, pero el alcalde le respondió que no lo harían y siguieron de frente. Entonces, el sujeto sacó un arma y disparó primero al secretario particular del edil, quien recibió un tiro en la mandíbula, y luego a éste.

Según personal de la dirección de comunicación social del ayuntamiento y Alejandro Gómez Sánchez, fiscal del estado, Tenorio Contreras abordó el vehículo acompañado de su chofer y de su secretario particular, identificado sólo como Carlos Alberto.

▲ El edil de Valle de Chalco Solidaridad, estado de México, Francisco Tenorio Contreras (derecha), se tomó una fotografía al terminar un recorrido en la colonia Darío Martínez de esa localidad con el sujeto que minutos después le habría disparado en la cabeza. Foto La Jornada

Además, se realizan diligencias periciales, principalmente en la camioneta y en el lugar del atentado. Mencionó que se decomisó un vehículo sospechoso que pudo haber estado relacionado con los hechos.

El senador Ricardo Moreno Bastida solicitó a todos los políticos no adelantar noticias sobre el estado de salud de Francisco Tenorio que no provenga de la familia, los médicos o de la autoridad investigadora, que también se encuentra en el hospital, luego de que un personaje que no es Ministerio Público ni familiar divulgó que ya había fallecido.

Lamentamos que se medre con la salud de mi compañero y amigo, y hago un llamado para que todos guardemos la calma y no contribuyamos a que estas especulaciones cundan en el público , recomendó.

La senadora mexiquense Martha Guerrero Sánchez condenó el ataque y resaltó que ningún malestar justifica la saña con que se cometió el atentado contra Francisco Tenorio. Hizo un llamado al mandatario mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, a que revise el ejercicio de su gobierno y atienda la crisis de seguridad en el estado.

A ellos se sumaron las senadoras Lucy Meza, Bertha Alicia Caraveo Camarena y el senador Daniel Gutiérrez Castorena. En sus cuentas de redes sociales, Del Mazo Maza expresó: El gobierno del estado condena la agresión en contra del presidente municipal de Valle de Chalco, Francisco Tenorio. La fiscalía de la entidad ha iniciado las investigaciones para esclarecer estos hechos y dar con los responsables .

El presidente de la junta de coordinación política del Congreso local, Maurilio Hernández, de Morena, pidió subir a tribuna antes de que se desahogaran los puntos del orden del día para condenar la agresión que sufrió Tenorio Contreras y exigió a las autoridades llevar ante la justicia a los responsables.

Francisco Tenorio se convirtió en el tercer político mexiquense de izquierda en sufrir un atentado durante el último quinquenio.

El 8 de mayo de 2014 el ex alcalde y entonces diputado Ramón Montalvo Hernández fue atacado cuando arribaba a su domicilio en la colonia Concepción.

Meses después, en 2015, Miguel Ángel Luna Munguía, también ex presidente municipal y entonces candidato a diputado federal por el distrito 32 federal, fue asesinado en su casa de campaña ubicada en la cabecera municipal. Ambos homicidios siguen impunes.

(Con información de Israel Dávila, corresponsal; Andrea Becerril y Víctor Ballinas, reporteros)