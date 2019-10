Esa misma noche, pero en Carson, California, otro mexicano acumula triunfos y prestigio. No tiene el estruendo mediático del pelirrojo, pero su capital simbólico está al alza. Miguel Berchelt, campeón mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, hará su sexta defensa ante el estadunidense Jason Sosa.

Antes de la presencia de Canelo el hotel MGM Grand, escenario de la pelea el sábado 2 de noviembre, Kovalev apareció en el lugar. Los aficionados reunidos lo abuchearon de forma aislada. El ruso no se inmutó y dijo que confiaba en ganar y conservar su cinturón. Lo más importante, agregó, sería que la gente cambiaría su actitud al final del combate y hasta le pedirían autógrafos, un poco en broma para reconocer el arrastre que tiene el Canelo en Estados Unidos.

Berchelt medita con cuidado cada respuesta. Hay una paciencia notoria en sus expresiones y en los planes de su carrera. Ni se inquieta por la fama ni se precipita a buscar peleas con rivales que hagan ruido. Más bien cumple con la disciplina de un eremita. “No compito con nadie, por eso no me inquieta que atraiga las miradas Canelo en Las Vegas”, afirmó Berchelt, peleador paciente y que no busca desesperado los reflectores.

Voy por una sexta defensa y soy el más peligroso de mi división , dijo sin presunción; no tengo el reconocimiento que tienen otros, pero mi trabajo me colocará tarde o temprano en el lugar que merezco .

Como si cumpliera con obligaciones, hace un repaso de lo que debe conseguir como campeón de su división; cuando llegue el momento preciso, entonces, Berchelt quizás asuma otros retos que le darán esplendor. Entre ellos el más anhelado: enfrentar a la sensación ucraniana Vasyl Lomachenko.