Miércoles 30 de octubre de 2019, p. 5

Treinta ilustraciones representativas del artista Peter Kuper (Nueva York, 1958) se exhiben por primera vez en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica (FCE).

La exposición Peter Kuper en el FCE se presentó a la prensa la noche del lunes con la presencia del ilustrador, quien estuvo acompañado de Paco Ignacio Taibo II, titular de la editorial del Estado mexicano, y Eduardo Rabasa, confundador del sello Sexto Piso.

‘‘Peter es un caricaturista tremendamente irreverente; Diario de Nueva York y Diario de Oaxaca son dos ejemplares que me sorprendieron en demasía. En principio, parecen dos inocentes itinerarios de viajes, acompañados de reflexiones muy directas, entre ellas vacilaciones antropológicas, y de repente, envuelven a una sociedad compleja, barroca y en conflicto”, explicó Taibo II.

‘‘En términos del uso del dibujo –añadió–, Kuper cubre múltiples registros. Aunque los volúmenes fueron publicados en 2012 y 2009, respectivamente, para los mexicanos no tienen fecha de caducidad, sobre todo, este último.”

El trabajo de Kuper ha aparecido regularmente en periódicos y semanarios como The New Yorker y MAD, donde es responsable de la tira SPY vs SPY desde 1997. Además, es uno de los fundadores de la revista de tinte político World War 3 y autor de más de 20 libros. Desde 1987 enseña en The School of Visual Arts y actualmente es profesor visitante en la Universidad Harvard.

Lanzará el FCE colección de novela gráfica para adultos

‘‘Sus relatos gráficos cobran mucha fuerza; basta observar cómo aborda varios temas en sociedades donde el discurso de izquierda es ampuloso, engolosinado y rígido”, acotó Paco Ignacio Taibo II y adelantó que a comienzos del próximo año se lanzará una colección de novela gráfica para adultos.