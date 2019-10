No pueden ligarse déficits

Esto se hará en un contexto de sequía, no sabemos cuándo ni cuánto va a llover . Advirtió que existe un acta firmada por ambas naciones en la que se establece que no puede haber dos ciclos consecutivos con déficit en la entrega de agua, por lo que es obligatorio entregar el líquido.

Es una cantidad manejable, pero sí debemos ver la estrategia para cerrar el año que entra sin adeudo .

Aunque reconoció que en el pasado hubo ciclos consecutivos en los que no se pudo entregar agua, como los que van del 25 al 27 –de 1992 a 2007–, se dieron déficits y cuando se recuperó el líquido se pudieron hacer las entregas. Si esto pasara se harían negociaciones, no es la primera vez ni lo más conveniente. No obstante, se espera que llueva en la cuenca .

Destacó que el nivel de las presas internacionales Amistad y Falcón es de preocupación para la Conagua, ya que en conjunto tienen 482 millones de metros cúbicos. El promedio histórico para esta fecha es de 2 mil 132 millones de metros cúbicos, están casi al 23 por ciento. Si no cambian las condiciones, los usuarios agrícolas se verán afectados, en particular el distrito de riego 025 de Tamaulipas.