De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 29 de octubre de 2019, p. 31

Tras la aparición de las nuevas tecnologías se han documentado patologías físicas y problemas de socialización vinculados con su uso, el cual debería empezar hasta la adolescencia, sostuvo José Alfredo Contreras Valdés, académico de la Facultad de Sicología de la UNAM.

Permanecer sentado dos o tres horas frente a una computadora, tableta o teléfono celular, jugando, puede ser señal de sedentarismo, y para los niños es decisivo realizar actividad física para desarrollar ciertas habilidades, subrayó Contreras Valdés. Se deben considerar problemas en articulaciones y tendones. Si un objeto se opera manualmente durante poco tiempo no representa peligro, pero si se hace tres o cuatro horas al día puede ocasionar patologías físicas, agregó.