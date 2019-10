Ap

Martes 29 de octubre de 2019, p. 12

El Paso. Autoridades migratorias de Estados Unidos prueban un programa para acelerar revisiones a solicitudes de asilo en una estación de la Patrulla Fronteriza en Texas, lo que permite ver la forma en que el gobierno de Donald Trump podría aplicar una veda parcial al proceso.

El proyecto llamado Sistema de revisión acelerada de casos de asilo empezó a aplicarse el 7 de octubre en esta ciudad, con el fin de que un juez de inmigración decida en 10 días, según un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Los mexicanos están exentos de esta medida.

No se hizo un anuncio sobre su aplicación, por lo que abogados se quejaron de no tener acceso a sus clientes y no han sido informados.