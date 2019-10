Dicha comisión propone, además de no aprobar las dos cuentas de esos años del gobierno de Enrique Peña Nieto, que la Auditoría Superior de la Federación continúe los procedimientos jurídicos de responsabilidades y sancione las faltas administrativas que correspondan.

De forma reiterada, se presentaron fallas en el cumplimiento del marco regulatorio. Además, no se cumplieron los objetivos de la política de gasto y los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad , indicó.

Respecto de la cuenta pública 2017, la comisión concluyó que, entre las principales irregularidades se encontraron pagos improcedentes o en exceso; falta de evidencia de la recepción de trabajos y desvío de recursos; incumplimiento de metas y objetivos, y sobrecostos de obra.

También, pago de remuneraciones indebidas o injustificadas; falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto; recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o no reintegrados a la Tesorería; transferencia inadecuada de recursos a cuentas bancarias, y recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con objetivos específicos de cada fondo o programa.