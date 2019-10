México mantuvo un modelo de control autoritario que se expresa a través de la represión y el uso excesivo de la fuerza. Tenemos fosas clandestinas, desaparecidos, homicidios, entre otros, porque para la autoridad no hay forma de responder. Lo que necesitamos es avanzar en la consolidación de un Estado fundamentado en los derechos humanos .

Mi proyecto tiene algunos puntos medulares, como cumplir con la vocación federativa de la CNDH, es decir, que se desdoble a las entidades; bajar el gasto oneroso; mejorar los procesos para la presentación de quejas, pues quien no vive en el área conurbada tarda de tres a seis horas en llegar a alguna sede; poner a las víctimas en el centro, que dejen de mendigar justicia frente a una institución burocratizada; establecer un modelo horizontal de trabajo y que su labor no esté cooptada por una visión jurídico positivista, que la mantiene lejana a la gente .

Rosario Piedra Ibarra: Es hija de la luchadora social Rosario Ibarra –recientemente condecorada con la medalla Belisario Domínguez–, acompañó a su madre en la lucha por la presentación con vida de los desaparecidos y en la fundación y operación del Comité Eureka.

Consideró que la CNDH ha sido desaprovechada. No ha surtido el efecto deseado, debería ser una comisión que realmente defendiera los derechos humanos de la ciudadanía, que fuera autónoma, eficaz y que fuera la voz de todos aquellos cuya palabra ha sido silenciada por la desigualdad y la injusticia. Muchos hechos criminales han quedado impunes y no se ha reconocido que se han violentado los derechos humanos y, por tanto, esta instancia ha sido irresponsable, ineficaz y nula y eso no puede ocurrir más en este país .

Su proyecto lo basaría en hacer un análisis crítico del organismo e impulsar que el consejo consultivo tenga un papel activo en monitorear y evaluar la calidad del trabajo, velar por la defensa de los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales, combatir la pobreza. La CNDH debería ser una instancia que coadyuve a lograr este cambio que se propone el nuevo gobierno, pero si vemos que en éste hay burocracia o no da atención, para eso debe estar un organismo que realmente sea autónomo y no una comparsa .

Rosalinda Salinas: Fue parte de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y también colaboró en la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la extinta PGR.