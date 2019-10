Es un tema complejo, que ha dado lugar a muchos debates. La minuta prácticamente fue aprobada por unanimidad en el Senado; aquí teníamos una visión más avanzada en el tema del fuero, pero lo que se ha podido construir en acuerdo en el Senado es la minuta que llegó , dijo ayer.

Confirmó que el miércoles se votará en el pleno la Ley de Ingresos de la Federación 2020 y se revisarán los cambios que hizo el Senado, entre otros el artículo transitorio que facultaba al Congreso a legislar en materia de automóviles ilegales.

“Contra lo que se dijo, no se proponía una legalización masiva de los autos chocolates. Era, al contrario, abrir una mesa de trabajo para atender una realidad, no desplazar al mercado formal, pero sí entrarle al tema. No seguir con los ojos cerrados y como si no pasara absolutamente nada.”