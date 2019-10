Fuentes del CJF explicaron que, en estos casos, los videos son entregados con una marca de agua, si es la copia del MPF llevan escrita la palabra fiscalía , si es de los abogados tienen la leyenda defensa .

El video difundido sí tiene dichas marcas de agua, pero fueron difuminadas mediante un programa de edición de imágenes, por lo cual no se aprecia cuál de las partes del juicio lo filtró.

En cualquier caso, se aseguró que la filtración del video supone un delito, pues este material es parte de un juicio aún en proceso.

En el video consta el momento en el que el fiscal Manuel Granados Quiroz señaló que Robles ya no gozaba del manto de impunidad que, aseguró, tenía con el presidente Enrique Peña Nieto, quien en un momento de su gestión le dijo: No te preocupes, Rosario .

Minutos más tarde, el fiscal se dirige nuevamente a la imputada para señalarle: Qué bueno que vino a dar la cara, lamentablemente lo hizo mucho tiempo después de habernos visto la cara a todos los mexicanos. No bastaba con que hoy se presentara voluntariamente a comparecer, pues existe peligro de que obstaculice las investigaciones .

La edición del video privilegia las palabras de Robles Berlanga, quien en su alegato final afirmó: “Se quiere juzgar a través de mi persona los actos de terceros. Yo aquí he estado y cuando hablo de dar la cara es porque siempre la he dado (…) Tengo evidencia fotográfica de que muchos de esos entrañables fueron aportados. A mí no se me está acusando de esos actos, de haber sustraído ese dinero”.