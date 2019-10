Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 29 de octubre de 2019, p. 5

Frente a las irregularidades que se han denunciado dentro del proceso interno de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los militantes de esta fuerza política a no dejarse manipular. Aseguró que si alguien intenta inducir el voto de los morenistas, no tendrá resultados, porque ya no hay borregos en la sociedad mexicana.

López Obrador emuló el balido de dicho animal, y expresó: “Ya no hay ciudadanos imaginarios, no hay borregos: ¿adónde van? Meeee. ¿Por quién votar? Meeee. Ya no hay eso. Un aplauso por la politización que hay en nuestro pueblo. Eso es lo más importante, es en lo que más hemos avanzado (…) se está cambiando la mentalidad del pueblo, que eso es lo más importante de lograr, lo más difícil también”.

Durante su conferencia matutina de ayer –en la que adelantó que no asistirá a la toma de protesta de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, ya que en su lugar acudirá la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero–, el mandatario fue interrogado sobre el proceso interno de su partido, el cual concluyó el domingo su primera fase de asambleas distritales en medio de denuncias de acarreo, inducción del voto, padrones rasurados y con presencia de hombres armados y conatos de bronca en algunos sitios, lo que causó la suspensión de cerca de 80 reuniones de las 300 realizadas.