a inversión privada en el sector eléctrico continuará durante los próximos años. Sólo en 2018 se comprometieron recursos por 5 mil 102 millones de dólares de firmas extranjeras en este sector, aumento de 42 por ciento frente al año anterior, lo cual es necesario porque no hay suficientes recursos públicos para hacer frente a la demanda de infraestructura.

La inversión en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estaba en duda, debido a los cambios solicitados por el gobierno en los contratos de los nuevos gasoductos. Por fortuna, Manuel Bartlett llegó a un acuerdo con los empresarios, aunque a ciencia cierta no se sabe cuáles son los ahorros logrados en ese proceso.

Lo que queda claro es que el plazo en que los gasoductos pasarán a manos del gobierno se amplió, lo cual significa que durante más tiempo tendremos que pagar el servicio a las empresas privadas propietarias de las instalaciones.

Independientemente de esa situación, no hay infraestructura más cara que la que no existe. Si la CFE no llegaba a un acuerdo, había dos caminos: dejar sin energía el sureste del país o trasladar por barco, tren o camión los hidrocarburos para generar electricidad, lo cual incrementa sustancialmente el costo.