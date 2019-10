Alargaron la publicación de la reforma constitucional que extendió a cinco años el gobierno de dos años para el que fue electo Jaime Bonilla, suponiendo que una vez que tomara posesión ya no habría de otra más que tenerlo de gobernador el quinquenio. Pero ya dijo la Suprema Corte que no. Aunque rinda su protesta, si resuelve que sólo debe quedarse dos, tendrá que acatarlo. Resolver el bonillazo no presenta gran dificultad para los ministros. Hay numerosos precedentes. No pueden alterarse los resultados de un juego después de que terminó. Eso vale lo mismo para el beisbol que para los procesos electorales. Bonilla dice que cuenta con los votos de los nuevos ministros que llegaron a la Corte por propuesta de López Obrador. Eso significaría un temprano desprestigio para ellos, estarían violando la Constitución para favorecer a Bonilla. ¿Por qué tan aferrado, terco? Personas de su entorno comentan que quiere reponerse de lo que ha gastado y para eso necesita cinco años en el gobierno. No se ha archivado la denuncia de que presuntamente pagó un millón de dólares a los miembros de la Cámara de Diputados local anterior, de mayoría panista, para que reformaran la Constitución. Todo se resolvería si Bonilla decidiera recuperar su ciudadanía estadunidense y se volviera a afiliar al Partido Republicano para reanudar al otro lado de la frontera su carrera política. Ya fue candidato una vez.

Otra buena noticia es que logró reducir su deuda financiera 6.1%, a 99 mil 600 millones de dólares tras prepagar recientemente bonos por poco más de 5 mil millones de dólares y reclasificar los arrendamientos financieros por la adopción de una norma internacional.

Ombudsman social

Asunto: el Issste se lo llevó al baile

Solicito de su apoyo porque la verdad ahora sí estoy bailando con la más fea. Resulta que solicité un préstamo en el Issste hace tres años, el cual debí liquidarlo en este mes. Me dejaron de efectuar los descuentos y fui a solicitar mi estado de cuenta y resulta que debo la cantidad de 44 mil pesos, que sólo he realizado 17 pagos, cuando en realidad llevo más de 28, que no se reflejan en mi estado de cuenta. La pregunta aquí es adónde fueron a parar mis descuentos, quién me está jineteando mis dinero. Esta situación es desesperante para mí, porque con tanto descuento no me alcanza para nada.

Fernando Cruz Esteban / Ciudad Nezahualcóyotl

R: Hay muchas quejas contra la nueva administración del Issste. Está peor que la que se fue. No hay quién las atienda.

El honesto Diego Fernández de Cevallos se chamaqueó al panista Alejandro Ochoa Valencia, alcalde de Colón, Querétaro. Por algo es el amo en tráfico de influencias .

Alfonso Rocke Roel @Cavilador23

