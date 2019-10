Ha sido en México que me hecho profesional del cine. Antes no era más que un aficionado. Aquí aprendí el oficio , comentó una vez el cineasta aragonés Luis Buñuel, quien hizo de este país su segunda patria.

Así, entre fragmentos de cintas restauradas, fotografías, accesorios, guiones originales, carteles, fotogramas, programas de mano, recibos de pago y publicaciones resaltan imágenes inéditas del acervo de Juan Luis Buñuel, la Palma de Oro que obtuvo por Viridiana –prestada por Silvia Pinal– y utilería original, como el crucifijo-navaja usado en esa misma cinta. Además, se observan reproducciones de los vestuarios de El Jaibo, Viridiana y Robinson Crusoe.

En la muestra se recrea una escena de Ensayo de un crimen: en el fondo se ve un fotograma en gran formato de la cinta, al centro un maniquí de Miroslava sin una pierna, la otra está tirada en el piso. Se agrega una nota que se presume dijo la actriz: Prometo hacer cualquier película con el señor Luis Buñuel, sin cobrar sueldo alguno, no importa el tamaño del papel .

Acerca de este país, el realizador además precisó: “Vine aquí forzado por las circunstancias, pero he llegado a querer a México cuando lo he conocido. Por lo pronto, y comparado con el resto del mundo, se respira en un clima de libertad, hay paz y puede uno dedicarse a su trabajo sin amenazas ni represalias, porque se piense así o asa. ¿No es esto maravilloso? Tiene muchos defectos, pero también grandes virtudes. Personalmente, en qué nación me hubieran permitido hacer Los olvidados y Subida al cielo. Me he hecho mexicano y pienso vivir siempre aquí”.

Luis Buñuel en México permanecerá en la Galería de la Cineteca Nacional hasta el 19 de abril. Se podrá visitar de martes a domingo de 11 a 21 horas. El miércoles, día en que se abre la muestra al público, también comenzarán un ciclo de cine y conferencias mensuales, como la de Javier Espada, titulada Luis Buñuel, un surrealista en México.