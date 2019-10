Nuestro modelo de negocio es de red. Necesitamos operar desde un solo aeropuerto. No tiene sentido en dos tan próximos, porque nuestros equipos a veces vuelan a Guadalajara y el mismo día a Nueva York. ¿Cómo van a andar volando 15 kilómetros para salir de otro aeropuerto? , declaró Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, citado por la publicación especializada Aviación 21.

Aeroméxico, Latam, Copa Airlines y Avianca, cuatro de las mayores aerolíneas de América Latina, advirtieron ayer que operar en más de un aeropuerto en la Ciudad de México, como plantea el proyecto del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, representa una complicación para la actividad y, en algunos casos, no se acopla a su modelo de negocio.

En el Alta Airline Leaders Forum, que se efectúa en Brasil, Pedro Heilbron, director de Copa Airlines, dijo que para esa aerolínea no es viable operar en tres aeropuertos y sólo lo harían en uno: donde esté Aeroméxico.

La conectividad que nos da Aeroméxico es importante, en particular dentro de México. No todos nuestros pasajeros que llegan a la Ciudad de México se quedan ahí. Si Aeroméxico está en un aeropuerto y nosotros en otro, no funciona , añadió, de acuerdo con Aviación 21.

Anko van der Werff, director de Avianca, aseguró que no hay ejemplos en los que dividir la demanda sea buena opción. A lo mejor dividir la demanda entre tres aeropuertos sólo funciona en ciudades como Londres o Nueva York , aseveró.