Marlene Santos y Agencias

Periódico La Jornada

Martes 29 de octubre de 2019, p. a10

Alberto Marrero, presidente del Atlético de San Luis, reconoció que tras el reciente mes y medio estamos pagando los errores de no conocer el medio (la Liga Mx) , agregó que no se arrepiente de haber cesado a Alfonso Sosa y resaltó: Por ahora no somos autosuficientes (económicamente) y es lo que más preocupa al (Atlético de) Madrid , equipo ibérico matriz.

El recién ascendido cuadro potosino recibirá este martes al América, en partido que se jugará sin público por el veto sufrido a raíz de los desmanes ocurridos en el estadio Alfonso Lastras ante Querétaro, y pese a la pérdida que sufrirán en taquilla, el directivo señaló, en entrevista con Televisa Radio, que lo que más le preocupa es el tema de la violencia.

Gracias a Dios no hubo heridos o fallecidos. Se hizo un equipo para competir y hay que seguir trabajando. Ojalá entremos a la liguilla; sin embargo, en nuestro primer torneo lo que nos propusimos es aguantar la categoría. Prácticamente estamos salvados del descenso, pero ya hay que trabajar en el siguiente objetivo, que es entrar a la liguilla, y si no se da, aprenderemos de los errores para que 2020 sea un buen año .

Admitió que los ingresos por taquilla frente al América y al líder Necaxa serían muy buenos, a cualquiera le vienen bien; son pérdidas económicas y en lo moral muy fuertes, pero vamos a echarle ganas para salir del bache y darle vuelta a todo lo que nos está pasando .

Explicó que la orden de cesar el domingo a Gustavo Matosas vino desde Madrid. “Fue complicado, hubo que poner todo dentro de la bolsa y encima de la mesa: por un lado, el tema deportivo, y del otro, el del audio (donde se implica al técnico en un cobro para fichar jugadores), pues se tomó la decisión.