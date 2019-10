De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 29 de octubre de 2019, p. 6

Los reconocidos directores Gustavo Dudamel, Zubin Mehta y Esa-Pekka Salonen condujeron el concierto histórico por el centenario de la Filarmónica de Los Ángeles.

La presentación se desarrolló el 24 de octubre, a 100 años exactos del primer concierto de la agrupación. En la cuarta sala de conciertos Walt Disney, del Centro de la Música de Los Ángeles, los tres directores vivos de la Filarmónica colaboraron de manera gratuita en esa actividad que fue filmada para transmitirla a escalas nacional e internacional, se informó en un comunicado.

La conmemoración evocó pasado, presente y futuro. La decoración art decó en el acto de recepción reflejó el pasado de la institución. Obras de Lutosławski, Wagner, Ravel y Stravinsky se refirieron a la actualidad. Se añadió From Space I Saw Earth, de Daníel Bjarnason, comisionada ex profeso y conducida por los tres directores.

La cena y la fiesta que siguieron al concierto estuvieron marcadas por estética y tecnología futuristas, así como un espectáculo de luces con drones.

Recital y gala recaudan más de 4.6 millones de dólares

Durante la cena de gala Gusta-vo Dudamel, director de la Filarmónica de Los Ángeles, y Chad Smith, su titular ejecutivo, Zubin Mehta y Esa-Pekka Salonen compartieron reflexiones sobre su tiempo en la orquesta y el futuro de la agrupación antes de brindar por los próximos 100 años.