Alonso Urrutia, Néstor Jiménez y Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 29 de octubre de 2019, p. 28

Ante las críticas de la oposición en torno a la posibilidad de que la procuradora general de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, sea designada nueva fiscal de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la trayectoria y honestidad de la funcionaria, pero declinó pronunciarse sobre las reformas aprobadas por el Congreso capitalino al respecto.

No sé si ya se nombró legalmente, no tengo elementos, pero sí conozco a las dos (a Claudia Sheinbaum y a Godoy), pero contesto de Ernestina porque es real desde hace 20 años, y 20 años es la misma Ernestina; no se enriqueció, o sea, no es corrupta. ¡Cómo no voy a tener confianza en ella! Claro que sí , dijo López Obrador en su conferencia matutina.

–Decían en la discusión en el Congreso de la Ciudad de México que (Godoy) es la fiscal carnal . ¿Qué opina usted, Presidente?

–Puedo decir que se me hace desproporcionada la comparación, con todo respeto, porque lo que se quiso hacer, no sé si se hizo, en el sexenio pasado, sí estaba más complicado en lo relacionado con la procuraduría. No sé si sea el mismo caso, hay que verlo, pero desde luego que son situaciones distintas. No somos iguales, no somos iguales porque eso sí calienta.

Sin embargo, más adelante el mandatario jugó con la figura: “Es una mujer (Godoy) honesta, sin duda, igual que Claudia Sheinbaum. Y dicen… ¿cómo es? ¿la procuradora qué?

–La fiscal carnal, como decía en el debate la oposición.

–Está muy bien dicho eso, porque son compañeras. Yo también, o sea, es mi fiscal carnal también, porque somos compañeros del mismo equipo, hemos luchado durante mucho tiempo y para mí es un orgullo que esté Claudia Sheinbaum de jefa de Gobierno; es un timbre de orgullo. Y lo mismo Ernestina Godoy.