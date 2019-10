V

arios amigos que leyeron mi artículo del lunes pasado sobre la invasión de plástico que sufre el planeta, me hicieron observaciones. Por ejemplo, el doctor Arnoldo Kraus anota que eso ha sido posible debido a los intereses de grandes empresas y la complicidad que los gobiernos tienen con ellas. Mientras, el doctor Alfredo Cardoso indica que no todo el plástico se puede reutilizar. Ambos coinciden en la necesidad de prohibir su uso, una tarea urgente a la que las autoridades y los legisladores de nuestro país no le dedican la atención que merece.Por su parte, el doctor Alfonso Vázquez Botello, que cumple medio siglo como investigador y es uno de los pilares del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, me envía datos nada alentadores sobre el plástico en el mar, que se suman a los que publiqué el lunes.

Los 6 millones de toneladas de dicho material que cada año terminan en el planeta azul matan a 100 mil mamíferos marinos y tortugas; también a más de un millón de aves. Estos datos los dio a conocer en una conferencia magistral ofrecida en Mazatlán junto con la bióloga Susana Villanueva. Ambos investigadores calculan que el tamaño de las cinco grandes islas de basura que hay en los océanos mide un millón 400 mil kilómetros cuadrados. La más extensa se localiza en el Pacífico norte, afecta a cerca de 15 millones de kilometros cuadrados y puede contener 100 millones de toneladas de desechos. Como en la zona costera, se compone de colillas de cigarros, botellas de plástico y vidrio, tapones de diversos materiales, bolsas de plástico y popotes. Tanto las tortugas como las ballenas se enferman y mueren por ingerir plástico al confundirlo con medusas. Mal la pasan también las aves y los peces.

En cuanto a las playas, la arena se mezcla con microfragmentos de plástico y otro tipo de basura. Y algo no menos preocupante: por su tamaño, los microplásticos se mezclan e interactúan con los organismos del plancton. Y hasta en ostiones, como los que hallaron en las lagunas del estado de Veracruz.

Vázquez Botello y Villanueva advierten lo que tarda en descomponerse el plástico en algunas de sus presentaciones: hilo de pesca, 600 años; botella, 500; cubiertos, 400; encendedor de cigarros, 100; vasos, 75; suela de zapatos, 20; colilla de cigarros, cinco. Estos artículos los elabora una industria multimillonaria con intereses en todos los países del mundo. Al respecto señalan cómo el año pasado la Coca-Cola finalmente divulgó la cantidad de plástico que utiliza cada año en el empaque de sus productos: 3 millones de toneladas, lo que significa 200 mil botellas por minuto.