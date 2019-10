Forsyth se entrevistó con el presidente Comonfort, al que le dijo: según le he explicado, señor presidente, mi gobierno se interesa en adquirir Baja California, parte de Sonora y parte de Chihuahua, también el derecho de tránsito por el istmo de Tehuantepec, pagando por todo ello un precio justo en dólares. Contestó el presidente Comonfort: Le he escuchado no sin asombro, míster Forsyth, pues en su propuesta parece olvidar que la administración del general Santa Anna pertenece al pasado. Los tiempos son otros. Usted y su gobierno deben comprender que cada presidente de Méjico tiene su propio sistema. El de Santa Anna incluía la venta de su patria, el mío consiste en conservarla a toda costa.

Estaba en eso y sucedió algo inesperado; cuando buscaba argumentos para explicar si esa cámara tiene o no esas atribuciones, del libro hacía mucho no abierto, cayó una hoja amarilla por el tiempo, con una cita que de seguro usé para alguna plática o artículo y que ahora no resisto en compartir con los lectores de La Jornada; tamaño esquela, escrita a máquina, con sólo mayúsculas, tomada, según el último renglón, de un libro con el título Anecdotario mejicano , así con j , página 64; el nombre del autor, Jorge Mejía Prieto agregado a lápiz.

Comonfort fue un liberal moderado al que nuestro actual Presidente no pondría de ejemplo, como a Juárez, Madero o Cárdenas; fue sin duda actor clave en la segunda transformación, la que se conoce como la Reforma, separación de la Iglesia y el Estado, desamortización de los bienes del clero, las leyes de libertad religiosa y del registro civil, todo ello consagrado en la Constitución, jurada por él, de 1857. Ocuparía Ignacio Comonfort en la historia, el sitio que ahora corresponde a Benito Juárez, si no hubiera titubeado y si no hubiera desconocido la Constitución que juró y por la que fue presidente, por temor a divisiones y guerras fratricidas.

¿Qué le pasó? ¿En qué pensó? No lo sabemos bien, pero dio marcha atrás y no pudo con el papel que le tocaba desempeñar, cierto, liberó a Juárez de la cárcel y luego murió peleando en la guerra contra los franceses y los conservadores, pero en su momento, no estuvo a la altura del papel que la historia exigía. La anécdota que recaba Mejía Prieto, lo pinta como un hombre digno, patriota y firme ante nuestros vecinos del norte, que 10 años antes habían derrotado a Santa Anna y despojado a México de una gran parte de su territorio; su respuesta a Forsyth fue ejemplar y debe recordarse, aun cuando la conducta posterior fue de indecisión y titubeante.

Así fue ese hecho olvidado que no resistí en recordar y que me desvió del tema al que regreso; las cámaras del Congreso ¿pueden o no pueden citar a los funcionarios cuando se les ocurra y tengan curiosidad en conocer, de viva voz, sobre algún tema o quieran acribillar al funcionario con un interrogatorio agudo y polémico. Creo que no. El segundo párrafo del artículo 93 constitucional dice que pueden convocar a secretarios de Estado y a otros funcionarios, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivas ramas o actividades, para que respondan a interpelaciones o preguntas .

Conforme a Tena Ramírez e interpretando el texto, me parece que si no se está discutiendo una ley o tratando un negocio de la competencia del funcionario, el Congreso, las cámaras, no pueden disponer del tiempo de los funcionarios del Poder Ejecutivo para satisfacer curiosidades o para lucimiento en el interrogatorio al que se somete a los comparecientes; el Poder Legislativo tiene dos funciones primordiales que no tienen que ver con la politiquería: legislar y fiscalizar al Ejecutivo. Lo dejo para reflexionar.

jusbb3609@hotmail.com