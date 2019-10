E

n algunos sectores académicos y de opinión pública se ha tachado al presidente Trump de populista . Sus discursos y promesas de retornar la grandeza a Estados Unidos a costa de los inmigrantes, las relaciones comerciales con otras naciones, la educación y elmedio ambiente, entre otras, le valió esa caracterización. En el extremo opuesto de ese discurso también se ha calificado de populistas a Bernie Sanders, Elizabeth Warren y otros personajes que, como ellos, han expresado la necesidad de un desarrollo 180 grados opuesto al proclamado por Donald Trump.

No hay que ahondar mucho para advertir la diferencia entre un discurso y otro, por más que a ambos se les quiera adjetivar como populistas . Es prematuro para saber si Sanders o Warren podrán arribar a la Casa Blanca, y aún más difícil constatar si su discurso pueda consolidarse en acciones de gobierno que beneficien a la mayoría de los estadunidenses y cambien la faz de la política del país. Pero en todo caso, es un error meter en el mismo saco a todos los así llamados populistas.

Poner en el mismo plano a dictadores fascistas, cuyo propósito es el exterminio o la subyugación de un determinado grupo de la población, con aquellos que pretenden abrir una vía política y económica para abatir la injusticia social y la pobreza es, por decir lo menos, desafortunado. Algunos estudiosos del fenómeno del populismo lo han considerado connatural a los procesos democráticos y han resaltado sus principales características, pero han sido cuidadosos para no meter en un mismo costal a todos. Sería el caso de quienes juzgan por igual a Sanders y Warren con Trump.