hile está demostrando la crisis sistémica de la democracia liberal y la economía de mercado. Hasta hace apenas unas semanas, el país andino era el ejemplo a seguir en prácticamente todos los rubros de la economía y la civilidad política. La lógica de muchos chilenos –hermanos de México por más de una razón y una fecha– es que la dictadura de Pinochet había dejado un precedente importante para cada ciudadano sobre el valor de la libertad y la democracia. Una generación después del referéndum y la vuelta a la democracia, la gran contradicción de nuestro tiempo vuelve a aparecer, ahora en las calles de Santiago: el milagro económico es insuficiente. El crecimiento sin una distribución eficaz de la riqueza y correas de transmisión entre el poder público, las élites y la ciudadanía, termina por colapsar.

Sebastián Piñera es el arquetipo del gobernante latinoamericano de centro derecha. Chile era el modelo pensionario más exitoso y ejemplo de movilidad social en el continente. ¿Qué tiene que pasar para que un país que lleva tres décadas en el aparente camino correcto se convulsione socialmente? Esa es la pregunta que puede salvar o hundir a las democracias.

La complejidad del momento no tiene respuestas fáciles: ¿es el modelo de representación el que está en crisis?, ¿es la velocidad de las expectativas versus la capacidad de los gobiernos para cumplirlas?, ¿es la democratización de la tecnología y la ventana que ello ha abierto a las profundas desigualdades entre ciudadanos definidos como iguales ante la ley?, ¿es una generación distinta a la que sufrió los zarpazos de las juntas militares de los setenta?, ¿es la reacción a la globalidad y a las reformas económicas que tuvieron como fin el crecimiento y el control del déficit público?, ¿es el clamor de una generación que no conoció el Estado benefactor, sino el Estado mínimo? No lo sé. Lo cierto es que el síntoma de nuestros tiempos es la volatilidad sociopolítica y la fragilidad de la democracia, el agotamiento del modelo económico y la resurrección de radicalismos. No podemos olvidar que la primera gran crisis del capitalismo en 1929 tuvo profundo impacto en las sociedades europeas: la pauperización es terreno fértil para los discursos de odio, las reivindicaciones raciales y la xenofobia. ¿Dónde estaba el mundo en 1939, una década después del crack?, ¿dónde está el mundo hoy, una década después de la crisis financiera global de 2009? La factura sociopolítica ha llegado en diversos formatos y tiempos, pero ha llegado. Llegó en forma de Brexit, de supremacismo blanco o de grupos neonazis en Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania, respectivamente.